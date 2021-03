Ludwigshafen. Ein 44-jähriger Mann hat am gestrigen Sonntagabend mehrmals seiner Ehefrau ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei trug die Frau hierbei Verletzungen im Gesicht davon. Sie meldete den Fall der Polizei, die daraufhin ein Strafverfahren gegen den 44-Jährigen eingeleitet hat. Darüber hinaus erteilte die Polizei dem Mann eine polizeiliche Verfügung, die ihm untersagt, sich der Frau zu nähern, Kontakt aufzunehmen oder die Wohnung zu betreten.

Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele Menschen laut Polizei ein Tabu. Sie rät daher: Menschen, die Gewalt in einer Beziehung erleben, sollten die verständigen. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.