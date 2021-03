Frankenthal/Ludwigshafen. Eine psychisch kranke Frau liegt im Ludwigshafener Krankenhaus Zum Guten Hirten in einem Einzelzimmer im Bett. Sie leidet unter einer Kleinhirnatrophie, also Gewebeschwund im Hirn, und einer akuten Belastungsreaktion. Zielführende Gespräche mit ihr sind nicht möglich, sie ist motorisch nicht in der Lage, aus dem Bett aufzustehen und zur Toilette zu gehen. Mitten in

...