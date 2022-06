42-Jähriger greift Frau in Ludwigshafen an

Ludwigshafen. Eine 57-Jährige Frau ist am Mittwochmittag unvermittelt von einem Mann in Ludwigshafen angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, wehrte ihr Ehemann den 42-Jährigen mit einem Pfefferspray ab, worauf dieser die Flucht ergriff. Die Beamten konnten den bereits bekannten Täter in einem Wohnhaus antreffen. Er verweigerte mehrmals, auch nach Androhung des Einsatzes eines Tasers, seine Hände zu zeigen. Mit Hilfe des Tasers konnten die Polizisten den Mann fesseln und dem Kommunalen Vollzugsdienst übergeben. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 42-Jährige in eine Fachklinik gebracht.

