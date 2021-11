Ludwigshafen. Die katholischen Pfarrgemeinden, die katholischen Kindertagesstätten und das Caritas-Zentrum haben gemeinsam 4000 Euro an Mahlze!t LU, die Essensausgabe des Heinrich Pesch Hauses für bedürftige Menschen gespendet. Die Summe stammt noch aus der Aktion „Eine Dudd für LU“, bei der im Jahr 2020 zahlreiche Ehrenamtliche Tüten mit Lebensmitteln an Menschen in prekären Verhältnissen verteilt haben. Mit dem Geld finanzieren die Spender an allen vier Adventswochenenden die Mahlzeiten. Dies teilte das Caritas-Zentrum mit. red

