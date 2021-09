40 Jahre Music Hall

Ludwigshafen. Am 2. Oktober ist es genau 40 Jahre her, dass die Oppauer Music Hall zum ersten Mal ihre Türen öffnete. Dieses Jubiläum will Betreiber Jürgen Wolff im Einklang mit den geltenden Corona-Auflagen mit etwa 200 Besuchern am 1. und 2. Oktober feiern – und zwar ohne Maske auf der Tanzfläche. Die ehemalige Diskothek Sort Stop, das vorherige Union Lichtspielhaus, war 1981 mit bescheidenen Mitteln notdürftig renoviert worden und bot fortan einen Rahmen für Konzerte nationaler Größen wie Nena, Extrabreit oder The Stripes. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Schallisolierung für die Lage im Ortskern von Oppau nicht ausreichend war. Daher hagelte es Anwohnerproteste und Bußgelder, erinnert sich Betreiber Jürgen Wolff.

Aus dem ursprünglich geplanten Live-Musikclub wurde deshalb nach kurzer Zeit ein Tanzschuppen. Das ist er bis heute geblieben. Seit den 1990ern gehört die Music Hall zu den beliebtesten Ü30-Discotheken der Region. Daran soll auch das Corona-Virus nichts ändern. Mit der 2G+Regel feiert die Music Hall ihr Jubiläumswochenende, ohne dabei die Kapazität komplett auszureizen. Anmeldung per E-Mail an reservierung@meine-hall.de sal