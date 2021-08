Ludwigshafen. Ein 40-jähriger Ludwigshafener hat in der Tiefgarage eines Anwesens in der Halbergstraße am Samstag gegen 12 Uhr seine Frau geschlagen. Unbeteiligte Passanten beobachteten auch den vorhergegangenen verbalen Streit und alarmierten die Polizei, teilte diese in einer Pressemitteilung mit. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Weiterhin wurde er für die kommenden Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

