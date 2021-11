40-Jähriger landet statt bei Ex-Freundin in Gewahrsam

Ludwigshafen. Statt bei seiner Ex-Freundin hat ein 40-Jähriger die Nacht auf Samstag in einer Gewahrsamszelle der Ludwigshafener Polizei verbracht. Der Mann hatte am Freitagabend zunächst über den Balkon versucht, in die Wohnung seiner Verflossenen zu gelangen, teilte die Polizei mit. Nachdem die Beamtinnen und Beamten von der 41 Jahre alten Geschädigten verständigt wurden und diese den Beschuldigten in der Nähe der Wohnung antrafen, kam der sichtliche alkoholisierte Mann einem Aufenthaltsverbot nicht nach. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurze Zeit später wurde er aufgrund gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei weiter. Diese Gelegenheit habe der 40-Jährige genutzt, um nach seiner dortigen Entlassung ein weiteres Mal bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufzuschlagen. Erneut wurde der Beschuldigte von den hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten in Gewahrsam genommen, wo er verblieb. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot.