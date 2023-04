40 Erstklässer sollen das Jahr wiederholen

Ludwigshafen. Diese Nachricht hat selbst die Schulleiterin schockiert: Im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof, der direkt an die Rhein-Galerie grenzt, müssen wohl rund 40 Kinder das erste Schuljahr wiederholen.

Konkret geht es um die Gräfenau-Grundschule, die in diesem Jahr rund 132 Erstklässer in sechs Zügen zählt. Leiterin ist Barbara Mächtle, die seit 2004 im Hemshof arbeitet. Dass etwa ein Drittel das Jahr wiederholen muss, macht sie an mehreren Umständen fest. Zum einen gehe es um Kinder, die aus bildungsfernen Familien stammten und noch nicht sehr lange in Deutschland lebten. Das bedeute, dass Schulpflicht mitunter nicht als sehr wichtig empfunden werde. Andererseits seien Kinder betroffen, die aufgrund von Platzmangel vor der Einschulung keinen Kita-Platz gehabt hätten und deshalb schlecht vorbereitet gewesen seien auf das, was sie im Alltag erwartet habe. Defizite oder völlige Unkenntnis in deutscher Sprache seien die Konsequenzen daraus. Die schlechten Leistungen an Nationalitäten festzumachen, hält sie für den völlig falschen Schluss. Es gehe eher um fehlende Chancengleichheit, sagt Mächtle.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium und die Schulaufsichtsbehörde teilten am Montag mit, dass sie um die besonderen Herausforderungen an der Grundschule wüssten. Man habe die Situation im Blick und man stehe in regelmäßigem Austausch. Das Land habe viel in gute und gerechte Bildung in der Stadt investiert – finanziell und personell. sal