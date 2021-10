39-Jähriger mit Pfefferspray und Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Ein 37-Jähriger hat zusammen mit fünf weiteren Männern am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr einen 39-Jährigen an seiner Wohnung in der Lichtenbergstraße in Ludwigshafen mit einem Messer und Pfefferspray bedroht. Zuvor hatte der 39-Jährige einem 26-Jährigen im Bereich der Bismarckstraße ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Der Auslöser der Auseinandersetzungen ist derzeit noch unklar. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können. Werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/2122 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen zu melden.

