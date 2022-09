Ludwigshafen. Ein Pkw ist am Montagmorgen frontal mit einem Bus in Ludwigshafen kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 38-jährige Autofahrer gegen 6.50 Uhr von der Mittelstraße in den Gegenverkehr. Infolgedessen kollidierte der Pkw-Fahrer mit einem an der Haltestelle stehenden Linienbus. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Im Anschluss kam der 38-Jährige in ein Krankenhaus. Laut Polizei, entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

