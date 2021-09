38-jähriger Dealer entgeht einer Haftstrafe

Ludwigshafen/Frankenthal. Mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten ist der Prozess wegen Drogenhandels in einer Ludwigshafener Pizzeria zu Ende gegangen. Das Landgericht Frankenthal sprach einen 38-jährigen Italiener schuldig wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit illegalem Waffenbesitz. Der Mann muss zudem eine Geldauflage in Höhe von 600 Euro leisten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht nur um Pizza ging es in einem Restaurant im Ludwigshafener Westen. Als die Polizei im Dezember 2020 zur Razzia anrückte, bot sich ein Bild, das den kulinarischen Genuss in den Hintergrund treten ließ. Über 500 Gramm Marihuana fanden sich in mehreren blauen Tüten, versteckt in einer Tupperdose, die ihren Platz im Regal einer Abstellkammer hatte. Weitere 35 Gramm Haschisch waren in einem Fach am Gläserregal der Gaststätte untergebracht. In einer Schublade unterhalb der Spüle entdeckten die Beamten schließlich 50 Schuss Munition.

Wofür diese gebraucht würde, wurde schnell klar, nachdem die Durchsuchung auf das erste Obergeschoss ausgedehnt worden war, in dem sich der Angeklagte zeitweilig aufhielt. Dort kam im Badezimmer eine Designer-Herrenhandtasche zum Vorschein, deren Inhalt es in sich hatte: Die Pistole vom Kaliber 6,35 Millimeter nebst Magazin mit neun Patronen stufte das Gericht als halbautomatische Kurzwaffe ein. Das in die Jahre gekommene, schwarz überlackierte Exemplar, das einem ballistischen Gutachten zufolge eine gewisse Störanfälligkeit aufwies, will der 38-Jährige allerdings zufällig gefunden haben, was nicht zu widerlegen war. Nichtsdestotrotz lag eine Berechtigung zum Besitz nicht vor, und auch die für einen Waffenfund vorgeschriebene Meldung an die zuständige Behörde war ausgeblieben.

Kein bewaffneter Handel

Dass die Staatsanwaltschaft dennoch vom ursprünglichen Tatvorwurf des bewaffneten Handeltreibens abrückte, erklärte die Vorsitzende Richterin Mirtha Hütt damit, dass sich die Waffe nicht in Zugriffsnähe der Drogen befand. Auch drei große Messer, die in der Abstellkammer inmitten weiterer Gegenstände gelagert waren, konnten nicht zweifelsfrei mit dem Rauschgifthandel, den der Ludwigshafener einräumte, in Verbindung gebracht werden. Auf die Machenschaften überhaupt erst aufmerksam geworden war die Staatsanwaltschaft im Zuge von Ermittlungen gegen einen weiteren Italiener, dem Kokainhandel in größerem Ausmaß zur Last gelegt wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei war der nun Verurteilte als möglicher Lieferant von Betäubungsmitteln ins Blickfeld geraten. Vor dem Landgericht zeigte sich der in der Nähe von Neapel geborene Vater von vier Kindern reumütig. Finanzielle Nöte hätten ihn zu den Taten veranlasst. Als Mitglied einer Großfamilie hielt sich der Mann, der nach eigener Aussage unter einer Lernbehinderung leidet, jahrelang mit Aushilfstätigkeiten über Wasser. Eine Ausbildung zum Friseur hatte sich nach einem ersten Praktikum zerschlagen.

Nachhaltig beeindruckt hat ihn die fünfmonatige Haft im Anschluss an den Drogen- und Waffenfund im Dezember. Es sei für ihn eine sehr schlimme Zeit gewesen, seine Angstzustände hätten sich in der JVA noch verstärkt. Vor allem habe ihm die Trennung von seiner Familie zu schaffen gemacht. Daher sieht der Ludwigshafener ein normales Leben mit seiner langjährigen Lebenspartnerin als sein größtes Ziel an. Auch hat er einen Arbeitsvertrag für eine Tätigkeit als Fahrer unterschrieben, was das Gericht ebenso positiv wertete wie seinen in strafrechtlicher Hinsicht bisher unbescholtenen Lebenswandel.

Gaststätte derzeit geschlossen

Zulasten des Mannes sprach die zwölffache Überschreitung des für eine geringe Menge festgelegten Grenzwerts, weswegen ein minder schwerer Fall nicht in Betracht kam. Die Pizzeria ist bis auf Weiteres geschlossen, das Ordnungsamt hat den Betrieb auch wegen hygienischer Mängel untersagt. Damit sich das Leben des 38-Jährigen in die gewünschte Richtung entwickeln kann, wird ihm für die nächsten zwei Jahre ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.