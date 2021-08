37-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme - Polizei setzt Taser ein

Ludwigshafen. Polizeibeamte haben in Ludwigshafen gegen einen 37-Jährigen einen Taser eingesetzt. Der Mann hatte sich zuvor gegen seine Festnahme gewehrt. Die Beamten wurden am Dienstagabend zu einem lautstarken Streit zwischen dem 37-Jährigen und seiner 39-jährigen Lebensgefährtin gerufen. Als die Polizei an der Wohnung erschien, öffnete der alkoholisierte Mann die Tür und hinderte die Polizei daran die Wohnung zu betreten. Der Mann wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Bei dem Polizeieinsatz wurden nach Angaben der Beamten keine Personen verletzt.

