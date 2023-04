Ludwigshafen. Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag von einer Straßenbahn in Ludwigshafen erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 37-Jährige in der Saarlandstraße bei rot über die Bahnschienen. Die Bahn erfasste den Hinterreifen seines Rads, der 37-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Während der Unfallaufnahme schien der 37-Jährige unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht mit einem positiven Ergebnis auf THC und Amphetamin.