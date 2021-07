37-Jähriger geht mit Topfdeckel auf Nachbar los

Ludwigshafen. Am Dienstagabend ist ein Streit zwischen Nachbarn in der Weinbietstraße in Ludwigshafen ausgebrochen. Die beiden Männer hatten zusammen reichlich Alkohol getrunken, teilte die Polizei mit. Daraufhin brach der Streit aus und der Jüngere versuchte mit einem Topfdeckel auf den 47-Jährigen einzuschlagen. Dieser flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Der 37-Jährige versuchte auch in Anwesenheit der Beamten noch auf seinen Nachbarn loszugehen. Er wurde gefesselt und musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1