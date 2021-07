37-Jähriger geht auf Nachbar los

Ludwigshafen. Erst ging es feuchtfröhlich zu, dann kippte die Stimmung: Ein 37-Jähriger hat seinen 47 Jahre alten Nachbarn in dessen Wohnung in der Weinbietstraße angegriffen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, tranken die beiden Männer am Dienstag gegen 21.45 Uhr gemeinsam Alkohol, als sich plötzlich ein Streit entwickelte. In dessen Verlauf ging der 37-Jährige mit einem Topfdeckel auf seinen Nachbarn los. Dieser verständigte die Polizei und flüchtete aus seiner Wohnung. Als die Beamten eintrafen, brüllte der Angreifer aus dem Fenster. Der 37-Jährige wurde auf die Dienststelle gebracht und eine Blutprobe entnommen. Er verbrachte die Nacht in Gewahrsam. jei

