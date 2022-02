37 Fahrräder in Keller in Ludwigshafen gefunden – Eigentümer gesucht

Ludwigshafen. Am 11. Februar hat die Polizei in Ludwigshafen in einem Keller in der Sauerbruchstraße in Ludwigshafen 37 Fahrräder und weitere Fahrzeuge festgestellt. Wie die Polizei berichtet, konnte erst ein Fahrrad seinem Eigentümer zugeordnet werden. Die verbleibenden 36 Fahrräder, vier Tretroller, zwei E-Roller, einen Fahrrad-Anhänger sowie diverse Fahrrad-Teile blieben zunächst herrenlos. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern und hat Fotos der Fahrzeuge unter https://s.rlp.de/0tjdY veröffentlicht. Die Gegenstände können nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises, beispielsweise einer Rechnung, ausgehändigt werden. Eigentümer können sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 963-2222 wenden.

