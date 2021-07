36-Jähriger mit Messer verletzt

Ludwigshafen. Ein 36-Jähriger ist am Samstag um 22.30 Uhr im Bereich Mundenheim entlang der S-Bahn-Linie mit einem Messer verletzt worden. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei berichtete lediglich von einem Körperverletzungsdelikt, bei dem auch ein Messer im Spiel war. Die Beteiligten waren demnach in Streit geraten. Bei umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln und vorläufig festnehmen. Sie sind 29 und 41 Jahre alt und kommen ebenfalls aus Mundenheim. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen übernommen. Wie es zu dem Streit kam und was genau passierte, wird noch ermittelt. red

