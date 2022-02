36-Jähriger in Ludwigshafen bei Streit verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein 36-jähriger Mann stritt sich am Sonntagmorgen in Ludwigshafen mit drei Personen und wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete, gerieten die vier Personen am Bahnhof-Mitte gegen 5.15 Uhr körperlich aneinander. Der 36-Jährige wurde angegangen und erlitt Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Das Opfer musste vom Rettungsdienst behandelt werden, die drei männlichen Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 unter der Rufnummer 0621 963 2122 zu melden.

