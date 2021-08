Ludwigshafen. Mit 35 gemeldeten Neuinfektionen ist die Inzidenz in Ludwigshafen am Mittwoch erneut deutlich angestiegen. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) liegt der Wert bei 67,9. Hinter Germersheim (78,3) und Worms (77,8) liegt die Chemiestadt damit im landesweiten Vergleich an dritter Stelle. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg am Mittwoch auf 10 947. Als genesen gelten inzwischen 10 387 Personen. Die Kurve der akut Infizierten zeigt mit 224 deutlich nach oben. jei

