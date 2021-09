35-Jähriger von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen

Ludwigshafen. Ein 35 Jahre alter Mann ist in Ludwigshafen von mehreren unbekannten Personen zusammengeschlagen worden. Die handfeste Auseinandersetzung ereignete sich am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr auf einer Grünfläche in der Joseph-Vögele-Straße, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten lediglich den verletzten 35-Jährigen an, der angab, auch mit Pfefferspray attackiert worden zu sein. Eine Beschreibung der Täter konnte er nicht liefern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 bei der Polizei.