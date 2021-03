Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Polizei hat ziemlich sichere Hinweise darauf, wer seit Januar unter Nutzung einer Schreckschusspistole drei Überfälle auf einen Discounter in der Ludwigstraße verübt hat. Dabei handelt es sich laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag um einen 35-jährigen Mann, der wegen ähnlich gelagerter Vergehen seit 6. März in Untersuchungshaft sitzt. Der Mann wurde von der Mannheimer Polizei nach einem Diebstahl festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, konnten bei den umfangreichen und intensiven Ermittlungen Beweismittel gesichert werden, die den 35-Jährigen mit den Raubüberfällen in Ludwigshafen in Verbindung bringen.

Wegen Fluchtgefahr hat das Mannheimer Amtsgericht Haftbefehl gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Insbesondere wird geprüft, inwiefern der 35-jährige Mann für weitere Fälle dieser Art als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Erbeutet hatte er bei seinen abendlichen und nächtlichen Raubzügen jeweils Geldsummen im drei- oder vierstelligen Bereich. In der Nacht seiner Festnahme hatte er gegen 3.10 Uhr im Quadrat K 3 Buntmetall gestohlen. Auch da hatte er eine Schreckschusspistole dabei. sal