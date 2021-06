35-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen. Ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montagmorgen gegen 6:40 Uhr auf der Passadenaalle in Ludwigshafen zu dem Zusammenstoß. Eine 26-jährige Autofahrerin soll den 35-jährigen E-Scooter-Fahrer beim Abbiegen übersehen haben, so dass der Mann stürzte. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

