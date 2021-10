34 neue Corona-Fälle in Ludwigshafen gemeldet

Ludwigshafen. Die Corona-Lage in Ludwigshafen bleibt weiter relativ stabil. Über das Wochenende sind nach Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) insgesamt 34 Neuinfektionen gemeldet worden, 13 am Samstag und 21 am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf aktuell 86,3.

Auch die weiteren Kennwerte sind in der Chemiestadt unkritisch. So liegt die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsgebiet der Ludwigshafener Kliniken derzeit bei 1,9 – so viele Covid-Patienten pro 100 000 Einwohner wurden also binnen einer Woche in ein Krankenhaus aufgenommen. Landesweit belegen Corona-Patienten 3,67 Prozent der Intensivbetten.