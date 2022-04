34-Jähriger mit Messer verletzt

Ludwigshafen. Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Ludwigshafen mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten ein 32-Jähriger und ein 34-Jähriger in einen Streit und schlugen mit den Fäusten aufeinander ein. Der 32-Jährige zog ein Messer und verletzte den Ellenbogen des anderen. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden einen Wert von 1,3 Promille. Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar. Der Beschuldigte 32-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Der 34-Jährige muss sich ebenfalls wegen Körperverletzung verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1