34-Jähriger in Ludwigshafener Bar ausgeraubt und mit Messer bedroht

Ludwigshafen. Am Sonntagmorgen ist in eine Person in Ludwigshafen ausgeraubt und mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, riss der unbekannte Täter einem 34-Jährigen gegen 5.50 Uhr 450 Euro aus der Hand. Zuvor fragte der Täter in der Bar, ob jemand Geld wechseln könne. Als der 34-Jährige den Täter zur Rede stellen wollte, zog dieser ein Messer und sagte laut Polizeiangaben: „Soll ich dir Probleme machen?“:

Der flüchtige Unbekannte wird folgenderweise beschrieben: rund 20–30 Jahre alt, 170 cm groß, dunkle Haare mit einer weiß, blau, schwarz karierten Jacke. Gegen den Unbekannten wird durch die Kriminalpolizei wegen Raubes ermittelt. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621/963-2773.