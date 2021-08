33-Jähriger fährt mit 1,66 Promille gegen Leitplanke

Ludwigshafen. Ein 33-Jähriger ist am Dienstag gegen 23.30 Uhr auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen gegen eine Leitplanke gefahren. Nach Angaben der Polizei drehte sich das Auto zuvor mehrmals, da der Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verlor. Ein Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Deshalb wurde der Fahrer für eine Blutprobe mit auf das Revier genommen. Verletzt hatte er sich bei dem Unfall nicht, jedoch entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro an Auto und Leitplanke. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde sichergestellt und sein Auto abgeschleppt.

