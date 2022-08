32-Jähriger in Ludwigshafen mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen. Ein 32-jähriger Mann aus Ludwigshafen muss sich wegen fehlendem Versicherungsschutz und Diebstahl verantworten. Wie die Polizei mitteilt, fiel er am frühen Samstagabend einer Streife auf, da an dem geführten E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mann gab an, den E-Scooter am Wittelsbachplatz gefunden zu haben. Da der rechtmäßige Besitzer des Scooters nicht ausfindig gemacht werden konnte, nahmen die Beamten ihn mit auf die Dienststelle.

