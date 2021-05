31-Jähriger wegen Betrug in Haft

Ludwigshafen. Die Ermittlungsbehörden haben in Ludwigshafen einen 31 Jahre alten Mann verhaftet, der zahlreiche Betrugsdelikte verübt haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, haben intensive Ermittlungen auf die Spur des Verdächtigen geführt. Er soll unter anderem Mobiltelefone zum Kauf angeboten, die Ware dann aber nach Zahlungseingang nicht geliefert haben.

AdUnit urban-intext1

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. „Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen ihm 133 Betrugsfälle zur Last, die Zahl dürfte sich im Laufe der weiteren Ermittlungen noch erhöhen“, teilen die Behörden mit. Bislang belaufe sich die verursachte Schadenssumme auf insgesamt rund 50 000 Euro.

Einnahmequelle verschafft

Der Beschuldigte wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ dieser Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Das bedeutet, dass sich der Ludwigshafener durch seine Straftaten eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle verschafft hat. Der 31- Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. jei