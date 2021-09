31-Jähriger von Unbekannten an Rheinschanzenpromenade ausgeraubt

Ludwigshafen. Ein 31 Jahre alter Mann ist von zwei Unbekannten in Ludwigshafen ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Geschädigte am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr an der Rheinschanzenpromenade zunächst mit Pfefferspray bedroht und zur Herausgabe des Geldbeutels aufgefordert. Nachdem der 31-Jährige dem nachkam, schlug ihm einer der Männer ins Gesicht und auf den Kopf. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Die Täter flüchteten.

Die Unbekannten wurden von der Polizei wie folgt beschrieben: Der erste Täte war etwa 25 bis 30 Jahre alt. Bei einer Größe von rund 1,80 Metern hatte er eine normale Figur. Er hatte einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit schwarzem T-Shirt. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er wurde mit einer Größe von 1,70 Metern und normaler Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein blaues T-Shirt.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 bei der Polizei.