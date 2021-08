31-Jähriger unter Kokaineinfluss Auto gefahren

Ludwigshafen. Die Polizei hat am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Heinigstraße in Ludwigshafen einen 31-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss stand. Aufgefallen war der Wagen, da der TÜV des Pkws bereits im März abgelaufen war, teilte die Polizei mit. Im Zuge der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehe. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain, weshalb dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, beziehungsweise einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

