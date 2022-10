300 000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen. Mehrere bisher unbekannte jugendliche Täter stehen laut Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Rheinpfalz im Verdacht, am frühen Samstagabend eine RNV-Straßenbahn zum Entgleisen gebracht zu haben. Betroffen war demnach gegen 18.30 Uhr die Linie 6 im Bereich der Haltestelle in der Hauptstraße.

Die Ermittler sprechen von „vermutlich mutwillig auf den Gleisen abgelegten Steinen“. Durch die Aktion sei ein Sachschaden an der Straßenbahn und auch am Gleiskörper in Höhe von etwa 300.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei bei dem Sabotage-Akt, von dem die Polizei ausgeht, glücklicherweise niemand. Genaue Erkenntnisse über die Identität der womöglich zwei in Frage kommenden Täter gibt es laut der Beamten noch nicht. Aber: Es gibt Zeugenhinweise, denen die Polizei nun nachgeht. Detaillierte Ergebnisse erhoffen sich die Ermittler in den nächsten Tagen. sal