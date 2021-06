30-Jähriger verliert Kontrolle über sein hochmotorisiertes Auto

Ludwigshafen. Ein 30-jähriger Mann aus Mutterstadt ist am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Bruchwiesenstraße in Höhe des Schnellrestaurants verunglückt. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei aus der Bayreuther Straße nach links in die Bruchwiesenstraße und beschleunigte sein hochmotorisiertes Fahrzeug derart, dass er die Kontrolle verlor. Er kollidierte mit einem Baum auf dem Grünstreifen mittig der beiden Fahrbahnen und kam zum Stehen.

Nun wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Hinweise von Zeugen des Fahrmanövers an die Telefonnummer 0621/ 963 2122.