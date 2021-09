2,95 Promille auf der A 650

Ludwigshafen. Die Polizei hat auf der Autobahn 650 in Ludwigshafen einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, fiel der Bentley des 38 Jahre alten Mannes gegen 7.45 Uhr am Morgen im Bereich der Abfahrt Bruchwiesenstraße wegen der unsicheren Fahrweise auf. Gleichzeitig erhielt die Ruchheimer Autobahnpolizei eine Meldung eines Zeugen, der von einem Bentley auf der B 9 berichtete, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen sei und die Leitplanken gerammt habe. Der Wagen sei mittlerweile auf die A 650 gewechselt.

Die Streife leitete das verdächtige Fahrzeug daraufhin von der Autobahn ab und kontrollierte den Fahrer im Ludwigshafener Stadtgebiet. Der Bentley wies auf beiden Fahrzeugseiten frische Unfallschäden auf, so die Beamten. Sie gehen davon aus, dass der Schaden auf der rechten Seite durch einen Zusammenprall mit den Leitplanken verursacht wurde. Zum Schaden auf der linken Seite behauptete der 38-jährige Fahrer, er sei auf dem Weg von einem Lkw gerammt worden. Dem laut Polizei offensichtlich stark betrunkenen Mann wurde ein Alkoholtest angeboten, der einen Wert von 2,95 Promille ergab.

Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann wird sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. jei