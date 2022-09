Ludwigshafen. Bei einem Auffahrunfall in Ludwigshafen am Mittwochmittag ist eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer an der Kreuzung der Kaiser-Wilhelm-Straße und der Bismarckstraße auf das vor ihm abbremsende Auto auf. Der 29 Jahre alte Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt in Höhe von rund 3.000 Euro.

