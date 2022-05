Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Ludwigshafen ist ein Rollerfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 29-Jährige die Mannheimer Straße in Richtung Frankenthaler Straße. Er überholte ein vor ihm fahrendes Auto von links, das bis zum Stillstand abbremste. Da der Wagen nach links in eine Einfahrt einfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß. Die Höhe des Sachschadens an beiden Fahrzeugen ist unbekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1