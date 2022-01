29-Jährige zur Angabe ihrer Kontodaten gedrängt

Ludwigshafen. Eine 29-Jährige aus Ludwigshafen ist von einem unbekannten Anrufer zur Herausgabe ihrer IBAN-Nummer gedrängt worden. Nach Angaben der Polizei teilte ihr der Mann beim Anruf am Dienstagabend mit, dass sie in Folge einer Online-Bestellung an einem Gewinnspiel teilgenommen habe. Um die Zahlung abzuschließen, verlangte er ihre IBAN, sonst würde sie eine Strafe von 2.000 Euro bekommen. Die 29-Jährige war verunsichert und gab ihre IBAN-Nummer heraus, obwohl ihr bewusst war, dass sie an keinem Gewinnspiel mitgemacht hatte.

Daraufhin erklärte der Anrufer, dass nun für einen Zeitraum von drei Monaten der Betrag in der Höhe von 75 Euro von ihrem Bank-Konto abgebucht werden würde. Als sie anschließend noch einen weiteren Anruf erhielt, in dem sie aufgefordert wurde, dass sie ihre Kontodaten bestätigen solle, wurde sie stutzig und legte auf.