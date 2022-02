29-jährige E-Bikerin mit Autotür zu Fall gebracht

Ludwigshafen. Am Mittwoch, gegen 9.55 Uhr, hat ein 45-Jähriger beim unvorsichtigen Öffnen der Fahrertür eine E-Bike-Fahrerin zu Fall gebracht. Der Mann stand nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit seinem Auto auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand der Ludwigstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Als eine 29-Jährige mit ihrem E-Bike am Auto des 45-Jährigen vorbeifuhr, übersah dieser die Radfahrerin beim Öffnen der Fahrertür. Die 29-Jährige wurde von der Tür getroffen, so dass sie rückwärts vom Fahrrad zu Boden fiel und auf den Kopf stürzte. Glücklicherweise trug sie einen Helm. Trotzdem hatte sie starke Schmerzen am Kopf und am Körper und wurde deshalb ins Krankenhaus gebracht.

