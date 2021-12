Ludwigshafen. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 1. Dezember, und Dienstag, 28. Dezember, ein etwa 280 Quadratmeter großes Graffiti auf einen in Ludwigshafen abgestellten Zug gesprayt. Wie die Bundespolizei mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen das vermeintliche Kunstwerk. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 9 800 Euro. Zu den Tätern liegen aktuell keine Hinweise vor.

