28-Jähriger verletzt seine Lebensgefährtin in Ludwigshafen auf offener Straße

Ludwigshafen. Eine Frau ist am Sonntagmorgen auf dem Weg nach Hause in der Rheinallee in Ludwigshafen von ihrem 28-jährigen Lebensgefährten geschlagen worden. Die Frau wurde durch die Schläge verletzt, wie die Polizei mitteilt. Den Schlägen ging ein Streit voraus.

Der Mann war zuvor mit seinem Auto von Mannheim nach Ludwigshafen gefahren. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Promillewert von 1,37 bei dem Schläger festgestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, sei für viele ein Tabu. Personen, die Gewalt in der Partnerschaft erleben, sollen sich an die Polizei wenden. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen kann unter der Rufnummer 0621 5292536 erreicht werden. Weitere Beratungsangebote bietet die Stadt Ludwigshafen an.