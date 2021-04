Ludwigshafen. Ein 28-Jähriger hat in Ludwigshafen auf seine gleichaltrige Ex-Freundin eingeschlagen und sie verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte sich die Frau am Donnerstag noch aus ihrer Wohnung flüchten und die Ordnungshüter alarmieren. Die Beamten veranlassten, dass der Täter sofort die Wohnung verlassen musste, und erließen ein Kontakt-, Annäherungs- und Betretungsverbot. Daneben muss sich der 28-Jährige wegen Körperverletzung verantworten. Die Polizei appelliert, Handgreiflichkeiten in einer Beziehung immer zu melden. Die Interventionsstelle ist unter der Telefonnummer 0621/529-25 36 zu erreichen. jei

