28-Jähriger droht mit Messer und flüchtet vor Polizei

Ludwigshafen. Ein 28-Jähriger hat am Donnerstagabend in Ludwigshafen drei junger Männer bedroht und ist anschließend vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich drei Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren gegen 19.30 Uhr an einem Basketballfeld in der Burgunderstraße. Dort sprachen sie einen 28-Jährigen an und fragten, warum er mit einem Messer hantieren würde. Darauf soll es zu einem verbalen Streit gekommen sein, in dessen Folge die drei flüchteten. Der 28-Jährige konnte den 16-Jährigen jedoch einholen und bedrohte ihn mit dem Messer, worauf es zu einem Handgemenge kam. Anschließend entfernte sich der Mann mit Klappmesser mit einem Fahrrad und wurde von der alarmierten Polizei im Bereich Friendespark angetroffen. Die Beamten setzten einen Taser ein, verfehlten den 28-Jährigen jedoch, der anschließend mit seinem Rad flüchtete. In der Rohrlachstraße stürzte er in das Gleisbett der Straßenbahn, verletzte sich leicht und konnte festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,15 Promille. Bereits um 17.30 Uhr hatte der Mann einen Polizeieinsatz wegen Ruhestörung ausgelöst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1