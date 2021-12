26 neue Corona-Fälle am Sonntag in Ludwigshafen gemeldet

Ludwigshafen. Keine Entwarnung in Sachen Corona in Ludwigshafen: Auch wenn die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag leicht unter der von Samstag lag, wurden doch 26 neue Infektionsfälle gemeldet. Die Zahl der Todesopfer liegt in den ersten Dezembertagen unverändert bei 351.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In gesamt Rheinland-Pfalz wurden für Sonntag 814 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, drei weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 319,9 pro 100 000 Einwohner. Am Vortag waren es noch 312,6 gewesen. Die landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,84.

Am Samstag widmeten sich zwei Versammlungen dem Corona-Thema: Laut Polizei trafen sich etwa 50 Personen ab 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz zu „Gesundheit und Solidarität gegen Faschismus“. Zur gleichen Zeit widmeten sich rund 30 Personen am Platanenhain „Gegen Querdenken und für die Freigabe von Impfpatenten“. Laut Polizei blieb es störungsfrei.