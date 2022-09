26-Jähriger überfällt Bar in Ludwigshafen und bedroht Angestellten mit Waffe

Ludwigshafen. Mit einer Schusswaffe hat er den Angestellten einer Bar in Ludwigshafen bedroht, angegriffen und forderte Bargeld. Laut Polizeiangaben betrat der 26-Jähriger am späten Montagabend gegen 23 Uhr eine Bar in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Mit der Schusswaffe bedrohte er den Angestellten und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht. Der Mitarbeiter händigte dem Räuber daraufhin einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus.

Auch eine Frau, die sich in unmittelbarer Nähe des Angestellten befand, griff der Mann an und schlug ihr mit dem Griff der Schusswaffe auf den Kopf. Der Räuber flüchtete danach mit dem Geld, konnte aber im Nachhinein in der Nähe der Bar festgenommen werden, so die Polizei weiter. Der 26-Jährige muss sich nun wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten.