  26-Jähriger trifft Ex-Freundin und neuen Partner - handfeste Auseinandersetzung

Ludwigshafen. Weil ein 26-Jähriger seine Ex-Freundin mit einem neuen Partner gesehen hat, hat dieser in einem Supermarkt in Ludwigshafen eine handfeste Auseinandersetzung ausgelöst. Er sei bei seiner Tat am Samstagabend auf den neuen Lebensgefährten seiner Verflossenen losgegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es entwickelte sich ein Gerangel, in dem sich auch die zwei Begleiter des 26-Jährigen einmischten. Die drei Männer brachten den 26-Jährigen zu Boden und schlugen weiter auf ihn ein.

Kunden des Supermarkts in Oggersheim griffen ein und trennten die Parteien voneinander. Zu schweren Verletzungen sei es nicht gekommen. Den 26-Jährigen sowie seine beiden Begleiter erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Auseinandersetzung in Ludwigstraße

Auch in der Ludwigstraße im Stadtteil Mitte gab es eine körperliche Auseinandersetzung vor einem Supermarkt. Dort habe ein Unbekannter unvermittelt auf einen 47-Jährigen eingeschlagen, sodass der Geschädigte leichte Prellungen im Gesicht erlitt. Der Beschuldigte flüchtete anschließend mit einer weiblichen Begleitung. Der Täter wurde auf ein Alter zwischen 16 und 18 Jahren geschätzt. Näher konnte der Geschädigte ihn nicht beschreiben. Die Polizei sucht in dem Fall nun nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 melden.