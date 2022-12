Ludwigshafen. Ein 26-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag unter Drogeneinfluss in Ludwigshafen in der Saarlandstraße während einer Polizeikontrolle sich aggressiv gegenüber Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verhalten. Polizeiangaben zu Folge hatte der Mann die Beamten beleidigt und bedroht. Anschließend spuckte er auf den Streifenwagen. Der 26-Jährige wurde daraufhin gefesselt und auf eine Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

