26-Jährige von Unbekanntem in Ludwigshafen belästigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine 26-jährige Joggerin soll am frühen Mittwochnachmittag von einem Unbekannten in Ludwigshafen belästigt worden sein. Wie die Polizei mitteilte, war die 26-Jährige vom Brückweg auf dem dortigen Fuß-/Radweg in Richtung Rhein beziehungsweise Rehbach / Großwiesengraben unterwegs, als sie gegen 14.30 Uhr auf den Unbekannten aufmerksam wurde. Dieser habe sie zunächst beobachtet, dann auf dem Deich in Rheinnähe mit seinem Fahrrad überholt und auf sie gewartet. Plötzlich habe er seine Hose heruntergezogen und an seinem Geschlecht manipuliert. Außerdem habe er sie dabei mehrfach angesprochen. Der Mann sei ihr noch kurz gefolgt, dann wäre er schließlich geflüchtet.

Der Unbekannte wird wie folgt beschreiben: Zwischen 17 und 23 Jahre, schmale Statur, kurzes schwarzes Haar, schwarze lange Jogginghose, schwarzer Kapuzenpullover. Er war mit einem Fahrrad unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/963-27 73 zu melden.