26-jährige Frau von Unbekanntem belästigt

Ludwigshafen. Eine 26 Jahre alte Frau soll in Ludwigshafen von einem Unbekannten belästigt worden sein. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe der Mann am Mittwoch gegen 6.50 Uhr in der Roonstraße im Stadtteil Süd der Frau zunächst von hinten mit der Hand berührt. Nachdem die 26-Jährige daraufhin die Straßenseite wechselte, soll er sein Geschlechtsteil manipuliert haben. Dabei habe er sie beobachtet.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter, schlank, im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, dunkles Haar. Bekleidet war er mit Hemd, Jeans und Turnschuhen. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen.