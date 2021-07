250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Ludwigshafen in rund 20 Minuten entschärft

Ludwigshafen. In rund 22 Minuten hat der Kampfmittelräumdienst am Dienstagabend in Ludwigshafen eine Weltkriegsbombe entschärft. Im Einsatz am Fundort auf Höhe des Heinrich-Pesch-Hauses waren rund 50 Feuerwehrkräfte, 40 Beamtinnen und Beamten der Polizei und zehn Mitarbeiter und Mitarbeterinnen des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD), hieß es nach Angaben der Verwaltung.

Der Fundort der Bombe lag in Höhe des Heinrich-Pesch-Hauses. Gegen 19.19 Uhr hatte der Kampfmittelräumdienst mit den ersten Maßnahmen zum Entschärfen der Bombe begonnen. Um 19.41 Uhr waren die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen. Die Absperrungen im Räumungsgebiet wurden aufgehoben. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner konnten danach wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurück.

Beigeordnete Beate Steeg, die in Vertretung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck den Einsatzstab bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen leitete, dankte auch im Namen der Oberbürgermeisterin allen beteiligten Einsatz- und Hilfskräften: "Ludwigshafen hat in seiner jungen Geschichte schon viele Bombenentschärfungen erlebt. Es ist gut zu wissen, dass die Sicherheit und das Wohl der Menschen in so erfahrenen und professionellen Händen liegt. Unser Dank gilt allen, die heute Abend dazu beigetragen haben, dass zum Glück wieder einmal nichts passiert ist".

Die 250 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei vorbereitenden Arbeiten zum Bau der Heinrich-Pesch-Siedlung am Vormittag in Höhe des Heinrich Pesch Hauses gefunden worden. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, die um 10.50 Uhr informiert worden war, leitete daraufhin alle weiteren Schritte zur Vorbereitung der Entschärfung ein.

Dazu wurde das Gebiet bis 18 Uhr in einem Radius von 500 Metern um den Fundort evakuiert. Betroffen waren die Bayreutherstraße in dem Bereich zwischen Frankenthaler Straße und Rotkreuz-Straße, die Kopernikusstraße bis zur Schwedlerstraße, die Saarburger Straße sowie Teile der Frankenthaler- und der Industriestraße. Die Sperrung erfolgte ab 18 Uhr. Die Wollstraße blieb für die Dauer der Entschärfung befahrbar, hob die Verwaltung hervor.

Rund 250 Anwohnerinnen und Anwohner, die im Absperrbereich wohnen, waren von der Räumung betroffen. Neben dem Heinrich-Pesch-Haus befanden sich im Räumungsradius mehrere Gewerbebetriebe sowie Kleingartenanlagen.

Bahn- und Busverkehr beeinträchtigt

Darüber hinaus war der Stadtbahn- und Busverkehr sowie der Verkehr der Deutschen Bahn ab 18.30 Uhr bis zum Abschluss der Entschärfung teilweise eingestellt oder beeinträchtigt. Betroffen waren davon die Bahnlinien 4, 4A und 9 sowie die Buslinie 71. Zudem wurde die Stadtbahnlinie 10 eingestellt. "Der Abschnitt zwischen der Straßenbahnhaltestelle Rohrlachstraße und Endstelle Oggersheim kann für die Dauer der Sperrung nicht bedient werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen LU Hauptbahnhof und Endstelle Oggersheim wird eingerichtet", hatte ein Sprecher der RNV am Nachmittag betont. Mit Beendigung der Maßnahmen fuhren die Busse, Straßenbahnen und Züge der Deutschen Bahn wieder auf ihrem Regelweg.

