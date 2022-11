25-jähriger Raser kollidiert mit Auto in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Raser ist am Donnerstagabend in Ludwigshafen auf ein Auto aufgefahren. Zeugen gaben an, dass der 25-jährige viel zu schnell mit dem Auto auf der Sternstraße unterwegs gewesen sei, teilt die Polizei mit. Vermutlich konnte er deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Auto vor ihm einbog. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 60.000 Euro. Die Beamten beschlagnahmten seinen Wagen und seinen Führerschein, da der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens besteht. Der Tatbestand umfasst auch "Rennen gegen sich selbst".

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1