25-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeikontrolle

Ludwigshafen. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 14 Uhr fiel in der Nähe der Kontrollstelle ein 25-Jähriger auf, der seine Partnerin in der Zollhofstraße anschrie und körperlich anging. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, schrie dieser daraufhin die Polizisten an und verhielt sich unkooperativ und aggressiv gegenüber diesen, teilte die Polizei mit. Schließlich musste er fixiert werden, wogegen er sich zu wehren versuchte. Zur Feststellung der Identität wurde der 25-Jährige auf die Polizeidienststelle gebracht. Dort wurden auch eine Waffe, ein sogenannter Kubotan, und Handschuhe mit Knöchelschutz sichergestellt. Bei dem Einsatz wurde der Mann leicht verletzt, die Beamten blieben unverletzt.

